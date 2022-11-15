Под Витебском дачница облила соседку навозом и запустила в нее яблоком. Дошло до суда

Ігар Арцюх • 15/11/22 20:23 • Грамадства

Конфликт между двумя соседками по дачным участкам произошел из-за того, что одна из женщина развесила на заборе из сетки Рабица сорняки.



Впрочем, из материалов судебного дела следует, что это уже не первый конфликт между женщинами на почве владения граничащих земельных участков.

22 августа «пограничный конфликт» был вызван тем, одна из женщин, полагая, что сетчатый забор между участками установлен ею, поэтому она имеет право использовать его по своему

усмотрению, без учета интересов соседей, разместила в заборных столбах сорняки

с семенами.

Когда же соседка попыталась их убрать, дачница бросила в нее яблоко, а потом и вовсе облила ее навозной жижей. При этом кричала, выражаясь нецензурной бранью.

В ходе ведения административного процесса женщина отрицала факт совершения нападения на соседку, утверждая, что она не видела ее в тот день. На суде она повторила эти показания.

В свою очередь потерпевшая предоставили суду видеозапись событий, произошедших во время конфликта.

В результате 19 сентября суд Витебского района признал дачницу виновной в мелком хулиганстве и на основании статьи 19.1 КоАП подверг штрафу в 160 рублей. Женщина подала апелляцию, но 9 ноября Витебский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.