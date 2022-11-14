В Витебске возобновили закупку мешков для трупов для больниц
В прошлом месяце для двух витебских больниц закупили более двухсот патологоанатомических мешков.
Так, для Витебского областного клинического центра пульмонологии и фтизиатрии приобрели 25 пластиковых пакетов я упаковки трупов за 255 рублей, а для Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи — сразу 200 мешков за 1800 рублей.
До этого такие изделия закупались в мае-июне: центр пульмонологии и фтизиатрии взял также 25 штук, а Витебская городская клиническая больница №1 — 150 пакетов.
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