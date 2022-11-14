В Витебске возобновили закупку мешков для трупов для больниц

Сяржук Серабро • 14/11/22 17:11 • Здароўе

В прошлом месяце для двух витебских больниц закупили более двухсот патологоанатомических мешков.



Так, для Витебского областного клинического центра пульмонологии и фтизиатрии приобрели 25 пластиковых пакетов я упаковки трупов за 255 рублей, а для Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи — сразу 200 мешков за 1800 рублей.

До этого такие изделия закупались в мае-июне: центр пульмонологии и фтизиатрии взял также 25 штук, а Витебская городская клиническая больница №1 — 150 пакетов.