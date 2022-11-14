Прокуратура заставила совхоз выполоть 3 га сорняков

Ігар Арцюх • 14/11/22 17:37 • Эканоміка

Свыше 3 гектаров сельхозугодий были заброшены в Сенненском районе, пока не вмешалась прокуратура.



Земельный участок вблизи деревни Перекопово Ходцевского сельсовета, принадлежащий СУП «Совхоз имени Машерова» на праве постоянного пользования для ведения сельского хозяйства, зарос сорной растительностью.

По итогам проверки прокуратура Сенненского района вынесла директору совхоза предписание, в котором потребовала устранить нарушения законодательства о земле. В результате на заброшенном участке была удалена сорная растительность и проведены необходимые сельскохозяйственные работы.

Одновременно прокуратура района направила в Сенненский райисполком поручение о подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, предусмотренном части 2 статьи 16.10 КоАП, в отношении СУП «Совхоз имени Машерова» по факту нарушения порядка использования земли и требований по ее охране, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.