В Новке переименовали автобусную остановку в «Маленькое счастье»

Сяржук Серабро • 13/11/22 19:48 • Падзеі

Витебский райисполком 1 ноября принял решение о переименовании остановочного пункта в агрогородке Новка.



Согласно этому документу, опубликованному 11 ноября, остановочный пункт «Плодовоовощной комбинат», расположенный на Рудаковской улице по-белорусски будет называться «Маленькае шчасце», а по-русски – «Маленькое счастье».

«Меленькое счастье» — это бренд детского питания. Которое выпускает ООО «Белфуд Продакшн», расположенное в Новке. Свою деятельность предприятие начало в марте 2016 года.

Напомним, что в Новке работало государственное открытое акционерное общество «Витебский плодоовощной комбинат», которое обанкротилось.