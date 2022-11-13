Умер Виктор Кибисов, когда-то возглавлявший отдел культуры горисполкома и «Задвинье»

Сяржук Серабро • 13/11/22 21:42 • Культура

Минувшей ночью на 75-м году жизни в Витебске умер Виктор Кибисов, почти 30 лет возглавлявший отдел культуры Витебского городского исполнительного комитета.



Виктор Дмитриевич Кибисов — коренной витеблянин, отдел культуры горисполкома он возглавил в 1980 году. Руководил культурой города Кибисов более 29 лет, пока в начале 2009 года ему пришлось покинуть этот пост.

Именно на конец XX – начало XXI веков приходится формирование образа Витебска, как культурной столицы Беларуси. В городе создаются музей Марка Шагала, Центр современного искусства, проводится невероятное количество фестивалей, самый известный из которых — «Славянский базар в Витебске».

После ухода из горисполкома Виктор Кибисов стал директором Центра народных ремесел «Задвинье», который со временем стал Культурно-историческим комплексом «Золотое кольцо города Витебска «Двина». В этом комплексе экспонировались самые различные выставки, реализовывался ряд культурных проектов, в том числе по возрождению народных традиций, проводились курсы белорусского языка.

Попрощаться с Виктором Кибисовым горожане могут 15 ноября, траурная церемония пройдет в ритуальном зале Витебской областной клинической больницы.