Пешеход попал под машину на площади Ленина в Витебске
Вечером 13 ноября на площади Ленина в Витебске сбили пешехода.
Судя по фото, наезд произошел в районе дома №73. Как сообщает ГАИ, 59-летний житель витеблянин на легковом автомобиле «Nissan» сбил 31-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был направлен в учреждение здравоохранения.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: