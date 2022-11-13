Пешеход попал под машину на площади Ленина в Витебске

Іван Дзедушкін • 13/11/22 20:09 • Здарэнні

Вечером 13 ноября на площади Ленина в Витебске сбили пешехода.



Судя по фото, наезд произошел в районе дома №73. Как сообщает ГАИ, 59-летний житель витеблянин на легковом автомобиле «Nissan» сбил 31-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был направлен в учреждение здравоохранения.