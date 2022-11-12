ННВ • 12/11/22 13:44 • Здарэнні

Очередной велосипедист попал под машину, ДТП произошло в Глубоком



Утром вблизи дома №47 на Советской улице в райцентре водитель легковушки «Volkswagen» совершил наезд на 78-летнего пенсионера, ехавшего на велосипеде по краю проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате наезда велосипедист получил травмы и был доставлен в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

С начала ноября в Витебской области произошло уже четыре ДТП, в которых пострадали водители велосипедов.