Очередной велосипедист попал под машину, ДТП произошло в Глубоком

• 12/11/22 13:44 • Здарэнні

Очередной велосипедист попал под машину, ДТП произошло в Глубоком
Очередной велосипедист попал под машину, ДТП произошло в Глубоком. Фото ГАИ

Утром вблизи дома №47 на Советской улице в райцентре водитель легковушки «Volkswagen» совершил наезд на 78-летнего пенсионера, ехавшего на велосипеде по краю проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате наезда велосипедист получил травмы и был доставлен в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Очередной велосипедист попал под машину, ДТП произошло в Глубоком. Фото ГАИ

С начала ноября в Витебской области произошло уже четыре ДТП, в которых пострадали водители велосипедов.

            
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