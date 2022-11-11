Байкер попал в больницу после столкновения с легковушкой в Новополоцке

• 11/11/22 17:04 • Здарэнні

В результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Новополоцке пострадал 23-летний парень.
Байкер попал в больницу после столкновения с легковушкой в Новополоцке. Фото ГАИ

Днём 11 ноября в районе дома №5 на Молодежной улице водитель автомобиля «Opel Astra» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу «Honda».

Байкер попал в больницу после столкновения с легковушкой в Новополоцке. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия парень, ехавший на мотоцикле, получил травмы и был доставлен в больницу, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ.

            
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