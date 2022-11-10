Три человека утонули в Ушачском районе за две недели

ННВ • 10/11/22 16:48 • Турызм

Серия смертей рыбаков в Ушачском районе — за две недели в разных озерах утонули три человека.



27 октября на озере Глыбочка рыбачил 72-летний пенсионер, он вышел на акваторию на деревянной лодке метров и в 20 метрах от берега ставил жерлицы. Очевидно пенсионер потерял равновесие и упал в воду. Родственники забеспокоились, когда он не вернулся домой. На берегу нашли его мотоцикл, а вечером удалось обнаружить тело утонувшего.

Спустя два дня на озере Язно 63-летний рыбак также упал в воду, когда опрокинулась лодка. На месте трагедии осталось перевернутое судно и стоящие на нем сапоги. Тело рыбака не могли найти несколько дней, обнаружили утопленника только в среду в камышах недалеко от берега, пишет газета «Патрыёт».

5 ноября в том же районе у деревни Волчо на водоеме Любовна погиб 42-летний сельчанин, который ловил рыбу ставными сетями. В воскресенье родственники, не дождавшись его дома, обратились к спасателям. На воде опять нашли опрокинутую лодку, а утонувшего рыбака подняли из воды только в понедельник, он не смог доплыть до берега всего 5 метров.