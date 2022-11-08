Велосипедист попал под «BMW» в Витебске
8 ноября в Витебске велосипедист пострадал в результате наезда легкового автомобиля.
ДТП произошло утром на проспекте Строителей: 30-летний водитель автомобиля «BMW», совершил наезд на 53-летнего велосипедиста.
По предварительной информации ГАИ, в момент наезда велосипедист пересекал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия он получил травмы и был передан медикам.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: