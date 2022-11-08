Велосипедист попал под «BMW» в Витебске

Іван Дзедушкін • 08/11/22 14:35 • Здарэнні

8 ноября в Витебске велосипедист пострадал в результате наезда легкового автомобиля.



ДТП произошло утром на проспекте Строителей: 30-летний водитель автомобиля «BMW», совершил наезд на 53-летнего велосипедиста.

По предварительной информации ГАИ, в момент наезда велосипедист пересекал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия он получил травмы и был передан медикам.