Колхозники бросили сломанный трактор в поле и забыли, его нашла прокуратура

Ігар Арцюх • 08/11/22 16:02 • Эканоміка

Ушачский прокур нашли в чистом поле гусеничный трактор, который колхозники бросили там несколько месяцев назад.



Как оказалось, в июле при трамбовке бурта у деревни Усвица использовался трактор ДТ-75, однако во время работ он сломался. Технику бросили на месте поломки, где спустя три месяца трактор и увидел прокурор.

Выяснилось, что никаких мер ремонту и транспортировке гусеничника к месту хранения руководство хозяйства не приняло.

По результатам рассмотрения вынесенного прокурором Учашского района директору предприятия предписания нарушения были устранены – трактор отремонтировали и поставили на место для хранения.

За необеспечение соблюдения законодательства о сохранности собственности в отношении директора предприятия возбуждено дисциплинарное производство, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.