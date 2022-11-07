Два человека пострадали на пожаре в Витебске

Зоя Машэка • 07/11/22 14:32 • Здарэнні

6 ноября в Витебске произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Репина в Витебске, пострадали два человека.



Квартира на третьем этаже дома №8 корпус 2 загорелась примерно в десять часов утра. Приехавшим пожарным ключи от квартиры передала женщина, ожидавшая их на улице. Она же сообщила, что в горящей квартире могут быть люди.

Одно Звено газодымозащитной службы поднялось на третий этаж и вошло в помещение, а второе проникло в квартиру через окно.

В одной из комнат пожарные нашли двух человек, одного удалось вывести на свежий воздух, а второй был без сознания, и его пришлось выносить.

Спасенными оказались 52-летний хозяин жилья и его 43-летний племянник. Оба госпитализированы с отравлением продуктами горения, сообщается пресс-службой МЧС.

По предварительной версии квартира могла загореться из-за неосторожности при курении, допущенной кем-то из мужчин.