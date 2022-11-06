Два человека погибли на пожаре в Миорах

ННВ • 06/11/22 14:20 • Здарэнні

6 ноября произошел пожар в частном доме на улице Кирова в Миорах, погибли двое мужчин.



О возгорании пожарным сообщили в 7:44. Приехавший на вызов экипаж обнаружил задымление внутри дома.

В ходе тушения пожара спасатели в комнате на полу нашли тела двух погибших людей. Один из погибших — 63-летний отчим владелицы дома, а личность второго мужчины, который, очевидно был в гостях, в настоящее время устанавливается.

В результате пожара в доме уничтожены имущество, закопчены стены и потолок. По факту гибели людей проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших, сообщается пресс-службой МЧС.