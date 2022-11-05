На три года посадили сержанта, избившего рядового в Заслоново

Сяржук Серабро • 05/11/22 16:06 • Грамадства

21 октября в клубе 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Заслоново Лепельского района прошел суд над сержантом, избившим подчиненного.



Оба военнослужащих — срочники. Подсудимый был назначен командиром зарядно-аккумуляторного отделения взвода связи войсковой части 14398, входящей в состав войсковой части 71327, при этом ему присвоили воинское звание сержанта.

Как установлено судом, 4 июня, из-за того, что рядовой не вышел на построение, сержант в помещении казармы в присутствии других военнослужащих повалил подчиненного на стулья, отнял у него телефон, на котором солдат читал книгу, и несколько раз ударил по лицу. В результате у рядового появился синяк.

Гематому заметил офицер, военнослужащий признался ему, что был избит сержантом. Сержант также подтвердил это офицеру, заявив, что рядовой не вышел на построение из-за того, что сидел в телефоне. На суде он также признал вину.

В результате суд Лепельского района признал командира отделения виновным в превышении власти, сопряженном с насилием. На основании части 2 статьи 455 УК его приговорили к трем годам лишения свободы и лишению воинского звания «сержант».