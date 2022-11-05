Ферма без части крыши, коровы ломают ноги — КГК изучил, как АПК Витебщины готовится к зимовке скота

Ігар Арцюх • 05/11/22 16:49 • Эканоміка

Ряд нарушений рационов кормления, условий содержания и учета скота, приведших к снижению производства животноводческой продукции выявлены в исследованных КГК хозяйствах Витебской области.



За октябрь условия зимне-стойлового содержания скота изучен в хозяйствах Толочинского, Лиозненского, Сенненского, Полоцкого, Оршанского и Чашникского районов.

В Полоцком районе на одной из молочно-товарных ферм скот не был расставлен по физиологическим группам и кормился по одному рациону, чем нарушались требования по организации кормления КРС.

В одном из хозяйств Лиозненского района в результате некачественной сортировки скота в группе беспривязного содержания телок произошел отел. При том, что требованиями регламента предусмотрено отделять от основного стада готовившуюся к растелу корову. По требованию Комитета госконтроля области растелившуюся корову с теленком перевезли на другую ферму.

На отдельных фермах Полоцкого, Толочинского и Лиозненского района по причине ненадлежащего содержания животноводческих помещений имели место случаи переломов конечностей скота.

В ряде хозяйств Полоцкого, Сенненского, Толочинского и Чашникского района при наличии свободных индивидуальных домиков не обеспечивалось раздельное содержание телят, что увеличило риск их травматизма и заболеваемости, и как следствие – преждевременного выбытия. Выявлены факты отсутствия стартерного комбикорма у телят.

Некоторыми хозяйствами Оршанского, Полоцкого и Лиозненского районов не были приняты меры по утеплению животноводческих помещений: не проведен ремонт ворот и окон, в одном животноводческом помещении отсутствовала часть кровли, сообщает пресс-служба КГК.

По результатам контрольных мероприятий изученным субъектам хозяйствования выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений.