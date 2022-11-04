В Витебске часть автобусных рейсов сократят, некоторые маршруты укоротят

Сяржук Серабро • 04/11/22 15:20 • Турызм

«Витебскоблатотранс» объявил о сокращении так называемых «дачных» маршрутов автобусов.



Что касается городского общественного транспорта, то с 5 ноября перестанет курсировать автобус №25, а с 8 ноября рейсы по маршруту №106-а будут выполняться до Смоленского рынка, по маршруту №36 — деревни Бороники, по маршруту №30 — без заезда в садовое товарищество Ольгово.

Наибольшие изменения претерпит пригородное расписание автобусов: отменяются 18 рейсов по 13 автобусным маршрутам, а кроме того, еще на 14 маршрутах автобусы не будут заезжать в ряд населенных пунктов.