Погиб еще один велосипедист, теперь в Лиозненском районе
В Витебской области произошло еще одно смертельное ДТП с участием велосипедиста.
3 ноября около 18:00 в Лиозненском районе на 36-м километре автодороги Р-21 (Витебск—Лиозно—граница Российской Федерации) 35-летний водитель совершил наезд на велосипедиста.
По предварительной информации ГАИ, 58-летний мужчина внезапно выехал на велосипеде на проезжую часть.
В результате наезда велосипедист получил тяжелые травмы, от которых умер на месте дорожно-транспортного происшествия.
Это уже вторая за два дня гибель велосипедистов в Витебской области: как писали «ННВ», 2 ноября велосипедист разбился в Полоцком районе.
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