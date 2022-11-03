Трамваи не будут ходить по проспекту Черняховского несколько дней

Сяржук Серабро • 03/11/22 15:57 • Падзеі

В Витебске на несколько дней изменятся трамвайные маршруты №1 и №9, следующие через проспект Черняховского.



Так как в районе гостиницы «Лучёса» будут проводиться дорожные работы с разбором трамвайных путей, с 22:00 5 ноября до 10:00 6 ноября трамваи не будут курсировать по проспекту.

В связи с этим временно изменяются маршруты трамваев №1 и №9, которые на время ремонта будут следовать через улицу Герцена, сообщается «Витебскоблавтотрансом».