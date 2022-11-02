На 1300 человек сократилось экономически активное население Витебщины за месяц

Сяржук Серабро • 02/11/22 15:19 • Эканоміка

В сентябре в экономике Витебской области было занято 464 300 человек.



Это на 1300 человек меньше, чем в августе, когда в экономике региона были заняты 465 600 человек.

Напомним, что в августе областная статистика показала рост экономически активного населения Витебщины с 464 800 человек в июле до 465 600 в августе.

В первый месяц осени, как видим, этот показатель упал даже ниже июльского.