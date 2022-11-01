Отремонтировавший за колхозный счет легковушку руководитель получил домашнюю химию

Ігар Арцюх • 01/11/22 19:07 • Эканоміка

По коррупционной статье осужден бывший заместитель генерального директора по управлению ОАО «Оршанский КХП» — управляющий ОАО «Задровье».



Как ранее сообщали «ННВ», 41-летний мужчина давал указания подчиненным ремонтировать личный «Opel», а запасные части оформлялись за счет хозяйства на починку колхозного трактора.

Суд установил, что в 2021 году замдиректора организовал закупку запасных частей и шин, чтобы поставить их на свое авто. При этом он поручил подчиненным сотрудникам оплатить запчасти за счет ОАО «Задровье». В результате предприятию был причинен имущественный вред в сумме 845 рублей 50 копеек.

26 октября суд Оршанского района и города Орши управленца виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. На основании части 1 статьи 210 УК приговорили к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа без штрафа. Кроме того, мужчина с лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей тоже на полтора года, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.