В Чашникском районе грузовик задавил пенсионерку
Смертельный наезд на 70-летнюю женщину произошел в садовом товариществе «Мичуринец» Чашникского района.
Днём 29 октября 22-летний водитель, управляя грузовиком ГАЗ-3310, при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и сбил пенсионерку, об этом «ННВ» сообщили областной ГАИ.
В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина получила тяжелые травмы, от которых умерла на месте аварии.
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