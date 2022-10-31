В Чашникском районе грузовик задавил пенсионерку

ННВ • 31/10/22 10:50 • Здарэнні

Смертельный наезд на 70-летнюю женщину произошел в садовом товариществе «Мичуринец» Чашникского района.



Днём 29 октября 22-летний водитель, управляя грузовиком ГАЗ-3310, при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и сбил пенсионерку, об этом «ННВ» сообщили областной ГАИ.

В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина получила тяжелые травмы, от которых умерла на месте аварии.