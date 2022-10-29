В Новополоцке парень попал под авто на пешеходном переходе

ННВ • 29/10/22 14:24 • Здарэнні

Вечером 28 октября в Новополоцке сбили пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.



22-летнего новополочанина, переходившего Олимпийскую улицу, сбил 62-летний водитель «Renault», ехавший со стороны Заводского проезда в сторону улицы Калинина.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.