Чтобы проведать родственников, гражданин Латвии нелегально проник в Беларусь

Іван Дзедушкін • 28/10/22 15:36 • Турызм

38-летний гражданин Латвии был задержан в Браславском районе за незаконное пресечение государственной границы Беларуси.



По версии белорусских пограничников, 26 октября латвиец пытался навестить родственников нашей стране. Он приехал в латвийский пункт пропуска «Силене», но сотрудники пограничной охраны Латвийской Республики не пропустили его.

После этого мужчина решил незаконно попасть в Беларусь. Однако, после нарушения латвийско-белорусской границу, он был задержан на белорусской стороне, сообщается пресс-службой ГПК.

За незаконное пересечение государственной границы и нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан гражданина Латвии привлекли к административной к ответственности в виде штрафа в размере 320 рублей. После этого иностранца депортировали на родину с запретом на въезд в Беларусь. Теперь навестить родственников он не сможет в течение 5 лет.