В больнице умер один из мужчин, получивших ожоги на пожаре в Витебске

ННВ • 26/10/22 14:15 • Здарэнні

Спустя три дня в больнице умер один из двух мужчин, получивших ожоги на пожаре квартиры в Витебске.



Пожар произошел 22 октября в 17:20 в квартире на этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома на улице Карла Маркса. Пожарные тогда спасли двух мужчин: 57-летнего хозяина жилища и его 43-летнего племянника.

Старший мужчина с ожогами был госпитализирован в больницу. Не смотря на усилия медиков 25 октября в 15:00 пострадавший умер в учреждении здравоохранения от полученных травм, сообщается пресс-службой МЧС.