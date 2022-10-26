Сбросивший с 10 этажа кошку парень проведет 2 месяца под арестом

Сяржук Серабро • 26/10/22 15:48 • Экалогія

25 октября вынесли приговор 24-летнему молодому человеку, сбросившему в Полоцке с 10-го этажа кошку знакомой, животное погибло.



Как писали «ННВ», ночью 29 июля двое мужчин пришли в гости в квартиру жительницы Полоцка. Было организовано застолье со спиртным. Когда захмелевшие гости вышли покурить на балкон, к ним прибежала кошка хозяйки. Один из мужчин стал гладить животное, а второй схватил его и сбросил вниз с высоты 10-го этажа.

Согласно материалам дела, молодой человек добровольно сообщил о совершенном им преступлении, вину признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся.

В результате суд Полоцкого района и города Полоцка признал его виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений.

На основании части 1 статьи 339-1 УК парня приговорили к аресту на 2 месяца. В прошлом году его судили за угон и кражу, по предыдущему приговору он должен заплатить штраф в 384 рубля 89 копеек.

Кроме того, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, с обвиняемого в пользу хозяйки кошки взыскано 200 рублей, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.