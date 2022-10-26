Неработающие ФАПы и отсутствие лекарств — прокуратура проверил Полоцкий район

Зоя Машэка • 26/10/22 16:26 • Здароўе

Ряд нарушений в работе фельдшерско-акушерских пунктов Полоцкого района выявила прокуратура.



Проверкой было установлено, что в большей части ФАПов района не было обязательных для наличия лекарственные средства. Это упущение КГК объясняет несвоевременными сверкой ассортимента и подачей заявок на приобретение заведующими пунктов необходимых препаратов, т.е. личной недисциплинированностью ответственных работников.

При этом зафиксирован факт ненадлежащей организации деятельности одного из ФАПов, который более трех лет не работал по установленному графику. При этом заведующая вовсе не оказывала медицинскую помощь местному населению.

Некоторые медработники детской поликлиники не соблюдали периодичность посещения детей в возрасте до одного года на дому. Не способствовали обеспечению детей в возрасте до трех лет бесплатными лекарствами, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.

Также выявлены проблемные моменты, касающиеся организации деятельности в сфере платных услуг, – они создавали предпосылки для коррупционных проявлений.

По итогам проверки прокуратура Полоцкого района внесла представление в ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», в котором потребовала устранить вскрытые упущения и недостатки в работе.