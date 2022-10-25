В Новополоцке пенсионер сбил мужчину на пешеходном переходе
24 октября в Новополоцке в результате наезда легкового автомобиля пострадал 34-летний пешеход.
ДТП произошло вечером на Рижском переулке, 73-летний житель Полоцкого района на «Volvo S70» совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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