В Новополоцке пенсионер сбил мужчину на пешеходном переходе

• 25/10/22 14:38 • Здарэнні

24 октября в Новополоцке в результате наезда легкового автомобиля пострадал 34-летний пешеход.
В Новополоцке пенсионер сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото ГАи

ДТП произошло вечером на Рижском переулке, 73-летний житель Полоцкого района на «Volvo S70» совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Новополоцке пенсионер сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото ГАи

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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