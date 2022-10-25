Умер последний советский председатель Витебского облисполкома Владимир Кулаков

ННВ • 25/10/22 22:43 • Некралог

На 87-м году ушел из жизни Владимир Кулаков, который занимал должность председателя Витебского облисполкома с 1984 па 1994 годы.



25 октября с последним советским главой облисполкома прощались в областной филармонии. На похороны приехал председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, сменивший Кулакова в губернаторском кресле в 1994 году. Также на прощании был действующий глава области Александр Субботин.

Владимир Кулаков родился в 1936 году в Тверской области. 12 октября ему исполнилось 86 лет.

После школы Кулаков поступил сначала в юридический институт в Минске, а после второго курса перевелся в Белорусский институт народного хозяйства. После окончания ВУЗа работал главным бухгалтером в совхозе «Озерцы» Глубокского района Витебской области.

Затем он занимал разные должности в сельскохозяйственных органах Гродненской области, а 1964 года стал директором совхоза «Малое Можейково» Лидского района, в этой должности он проработал до 1973 года.

В 1973 году Владимира Кулакова назначили директором Республиканского треста экспериментальных и учебно-производственных хозяйств, через 5 лет — начальником республиканского объединения «Сортсемпром» Министерства сельского хозяйства БССР, а в 1981 году — первым заместителем Министра плодоовощного хозяйства БССР.

Однако в октябре 1983 года из Минска Кулакова отправляют работать первым заместителем председателя Витебского облисполкома. А спустя год он становится председателем исполкома Витебского областного Совета народных депутатов. Эту должность он занимал 10 лет.

После избрания Александра Лукашенко президентом, тот заменил Кулакова на посту председателя Витебского облисполкома Владимиром Андрейченко. Но до апреля 1999 года Владимир Кулаков оставался председателем Витебского областного Совета депутатов. На этом посту его сменил Александр Атясов.

С 1999 по 2007 занимал должность председателя Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В 2019 году Владимиру Кулакову было присвоено звание «Почётный гражданин города Витебска».