Полочанин заказал телевизор в интернет-магазине за 1440 рублей, но через пару недель ему предложили выкупить его за 2500 рублей

Ігар Арцюх • 25/10/22 18:52 • Эканоміка

Суд стал на сторону покупателя, который хотел приобрести в интернет-магазине телевизор за 1400 рублей. Заказ приняли, но спустя более двух недель предложили заплатить за гаджет 2500 рублей.



Истец 25 февраля заказал в интернет-магазине, принадлежащем ООО «Аймаркет Трейд», телевизор стоимостью 1400 рублей 80 копеек с платной доставкой на 4 марта. Ему позвонили из магазина и подтвердили заказ, однако в оговоренный день телевизор он не получил.

После этого фирма несколько раз переносила сроки доставки товара, а 14 марта истцу сообщили, что его заказ отменен и предложили приобрести аналогичную модель телевизора уже за 2500 рублей.

Покупатель направил в интернет-магазин претензию, однако ответчик добровольно условия договора не выполнил. В связи этим истец просил обязать ответчика передать ему товар стоимостью 1400 рублей 80 копеек и взыскать 100 рублей в возмещение морального вреда.

Представители ООО «Аймаркет Трейд» в суд не явились, хоть и были уведомлены о дате рассмотрения дела. В связи с этим дело, с согласия истца, рассмотрели в порядке заочного производства.

В результате суд Полоцкого района и города Полоцка решил обязать ответчика передать истцу в течение 10 дней со дня вступления заочного решения суда в законную силу телевизор «LG 55UP75006LF» стоимостью 1400 рублей 80 копеек, также взыскать с ответчика в пользу истца материальную компенсацию морального вреда в сумме 100 рублей, а кроме того, взыскать с ответчика в доход государства государственную пошлину в размере 192 рубля.

Решение не обжаловано, не опротестовано, вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.