Возбудили уголовное дело в отношении чиновника Глубокского райисполкома. Чем он провинился?

Ігар Арцюх • 24/10/22 20:04 • Эканоміка

В преступном бездействии подозревают чиновника, занимавшего должность в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Глубокского районного исполнительного комитета.



По версии прокуратуры, работник райисполкома знал о недостаче скота на одной из ферм района, но не принял должных мер, чем способствовал совершению преступления работниками аграрного предприятия.

Прокуратура установила указанные обстоятельства в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела в отношении должностных лиц собственно этого предприятия предприятий АПК Глубокского района. Им инкриминирован служебный подлог с целью сокрытия недостачи сразу 240 голов КРС.

Для организации предварительного расследования уголовное дело в отношении чиновника райисполкома, возбужденное по части 2 статьи 425 УК, направлено в Глубокский районный отдел Следственного комитета, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.