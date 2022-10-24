Горячую линию по вопросам питания в школах проведет КГК Витебской области
Комитет государственного контроля Витебской области собирается провести «горячую линию» по вопросам организации питания школьников в учреждениях общего среднего образования.
Мониторинг проводится в целях предотвращения причин и условий, способствующих совершению нарушений при организации питания школьников, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время «горячей линии», которая пройдет 27 октября, можно сообщить о фактах нарушений и недостатков в организации питания школьников, а также высказать мнение по изменению ассортимента блюд в связи с предпочтениями детей в рамках направленных для этого средств.
Звонить можно будет с 9:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:
- 8 (0212) 37 54 53, 37 61 78, 37 61 64,
- 8 (0216) 51 09 22 (Орша),
- 8 (0214) 42 41 46 (г.Полоцк).
Кроме того, предлагается до 15 ноября замечания можно посылать по электронной почте: [email protected] с пометкой «Школьное питание».
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