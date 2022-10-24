Еще один «Кировец» сгорел в Витебской области
В Оршанском районе 23 октября полностью сгорел тяжелый трактор «Кировец».
Пожарные сообщение о возгорании трактора «К-744Р4» получили в 11:36. Пожар произошел при проведении сельскохозяйственных работ в поле возле деревни Поречье.
В результате загорания трактор 2017 года производства был полностью уничтожен огнем, сообщается пресс-службой МЧС.
Люди на пожаре на пожаре не пострадали. Причина загорания устанавливается.
Напомним, что еще один «Кировец», правда, более старой модели — «К-701», сгорел в Дубровенском районе. В свое время Витебская область активно закупала эти российские тракторы.
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