Девочка погибла на пожаре в Верхнедвинском районе, она уснула, готовя еду

ННВ • 22/10/22 15:07 • Здарэнні

Утром 22 октября в Верхнедвинском районе произошел пожар, на котором погибла 15-летняя девочка. На пожарище работают следователи.



По предварительной информации, школьница была дома одна. В 5 часов утра девочка отправила своему другу сообщение о том, что готовит кушать. Позже она уснула, оставив еду на плите. Из-за этого дом загорелся.

Место происшествия осматривают следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области и работников МЧС. Также они опрашивают родственников и соседей погибшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение подростком с огнем. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета по факту гибели ребенка проводится проверка, сообщается пресс-службой СК.