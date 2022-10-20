Скрыла падеж 6 телят — в Шумилинском районе осудили бригадира колхоза

Ігар Арцюх • 20/10/22 21:03 • Эканоміка

За сокрытие падежа молодняка КРС в Шумилинском районе осудили бригадира одного из сельскохозяйственных предприятий.



Женщину обвиняли в служебном подлоге: она пыталась скрыть смерть шести телят, оформив документы на якобы их продажу.

Уголовное дело рассмотрено в выездном судебном заседании в присутствии работников управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, а также предприятий агропромышленного комплекса.

В ходе судебного следствия было установлено, что бригадир предприятия АПК с целью сокрытия падежа 6 голов молодняка крупного рогатого скота внесла заведомо ложные сведения и записи в официальные документы. Она указала о якобы имевшей место реализации животных физическим лицам.

Суд Шумилинского района признал женщину виновной в служебном подлоге. На основании части 1 статьи 427 УК ее приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на такой же срок. При этом обвиняемая обязана выполнить общественно-полезные работы в объеме 60 часов, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.