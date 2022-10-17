В Витебске на Ленинградской улице ограничили скорость до 50 км/ч

ННВ • 17/10/22 20:44 • Падзеі

Знак ограничения скорости до 50 километров в час появился на Ленинградской улице в Витебске.



Согласно предписанию этого знака на участке от 145-го до 169-го дома и от 86-го дома до поворота на улицу 2-я Заслонова водителям разрешено ехать со скоростью, не превышающей 50 километров в час.

Решение о введении такого ограничения максимальной скорости движения транспортных средств на Ленинградской улице принято в целях минимизации количества дорожно-транспортных происшествий, которые происходили ранее на этом участке дороги, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать эту информацию и неукоснительно соблюдать скоростной режим.