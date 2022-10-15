В Витебске отменяют один автобусный маршрут и сокращают другой

Ігар Арцюх • 15/10/22 14:11 • Падзеі

В Витебске отменяют один маршрут в Улановичи, а на другом будет меньше рейсов.



С 17 октября в областном центре будет приостановлено движение по маршруту автобуса №5 и сокращено количество рейсов по маршруту автобуса №12. «Витебскоблавтотранс» объясняет сокращение окончанием дачного сезона.

Оба этих автобусных маршрута связывали Улановичи с новыми микрорайонам: №5 с Билево, а №12 — с Медцентром. Маршрут №5 запустили 16 апреля, при этом сообщалось, что он открывается только на летний период.

Напомним, что в ночь на 12 октября в автобусном парке города сгорели три автобуса «МАЗ-105», еще одна машина была повреждена. Таким образом общественный транспорт Витебска потерял 528 пассажиромест, а с учетом поврежденного автобуса — и вовсе 704.