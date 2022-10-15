Отца 10 детей осудили в Полоцке за взятку — бутылку водки и бутылку коньяку

Сяржук Серабро • 15/10/22 12:24 • Эканоміка

45-летнего инженера по лесопользованию Полоцкого учебно-опытного лесхоза за взятку приговорили к 4 годам лишения свободы и 10 240 рублям штрафа с отсрочкой — он взял две бутылки недорогого спиртного.



В первый раз, по версии суда, инженер лесхоза получил взятку в своем кабинете от предпринимателя за то, что не составил акт о незаконно срубленных во время лесозаготовки 2 берез, 3 деревьев ольхи черной, 2 ясеней и 2 дубов. Это была полулитровая бутылка водки стоимостью 10 рублей 56 копеек в пакетике за 25 копеек.

Второй раз ему дали бутылку коньяку стоимостью 15 рублей 99 копеек за разрешение на вывозку заготовленной деловой древесины длиной 6 метров под видом дров — сельчанин заготавливал для отопления сухостой, а его машина позволяла вывезти только бревна, а не чурки по 80 сантиметров, как положено по закону.

Подсудимый свою вину признал частично, он не отрицал, что получал алкоголь, но считал, что это благодарность за какую-то помощь, на связанную с интересами службы. Незаконно полученное вознаграждение мужчина выплатил в двукратном размере.

При вынесение приговора суд учел, что подсудимый — глава многодетной семьи, в которой 10 детей, при этом на иждивении 9 несовершеннолетних детей, а 7 из них — малолетние.

В результате 28 сентября по совокупности двух эпизодов на основании частей 1 и 2 статьи 430 УК за получение взяток суд Полоцка и Полоцкого района приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы и штрафу в 10 240 рублей. Кроме того на 5 лет ему запрещено занимать должности, связанные с совершением

юридически значимых действий.

Суд отсрочил исполнение основного наказания — лишения свободы — на 4 года. Но огромный штраф многодетному отцу придется заплатить.