Велосипедист попал под колеса легковушки в Оршанском районе

ННВ • 14/10/22 12:03 • Здарэнні

Вечером 13 октября в Оршанском районе был травмирован велосипедист, которого сбила машина.



На 161 километре автодороги М-8 (граница России – Витебск – Гомель – граница Украины) водитель легкового автомобиля «Nissan» совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы и был госпитализирован, сообщается областной ГАИ.