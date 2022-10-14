В Витебске открылась выставка фотолетописца города Юрия Шепелева

Сяржук Серабро • 14/10/22 21:14 • Культура

Мемориальная фотовыставка работ замечательного витебского фотографа Юрия Шепелева открылась в областном краеведческом музее.



Экспозицию из 53 пейзажных фотографий представили накануне юбилея фотомастера — 14 ноября ему бы исполнилось 50 лет. Весь же архив насчитывает несколько тысяч снимков.

Эти работы были переданы в дар музею весной 2020 года, в рамках персональной выставки Юрия Шепелева «Когда в Витебск приходит весна…». Из-за начала пандемии коронавируса тогда мало кто из горожан смог увидеть эти прекрасные фотографии. Теперь такая возможность появилась вновь.

Шепелева наверняка видели многие витебляне, но вряд ли задумывались — кто этот скромный человек с фотоаппаратом, бредущий по берегам Двины. Обход набережной реки и улиц старого города он делал практически ежедневно. Благодаря этой методичности фотографу зачастую удавалось запечатлеть ту красоту, которую мы, его коллеги, вечно спешащие за сенсацией или сиюминутным событием, просто не замечали.

Юрия Шепелева мало интересовали отдельные люди, он смотрел на город в целом. Создание фотохроники любимого Витебска стало делом всей жизни Юры, фотоаппарат стал метастазом его организма.

Фоторепортер, снимая события, обычно старается не вмешиваться в них, чтобы дать наиболее объективную картину происходящего. Подход Шепелева был совершенно другим, и он часто снимал недостатки в городе, чтобы их исправить.

Юра жил красотою Витебска, и сам стал его частью. А смерть фотографа навсегда изменила наш город.