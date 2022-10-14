В Витебске открылась выставка фотолетописца города Юрия Шепелева

• 14/10/22 21:14 • Культура

Мемориальная фотовыставка работ замечательного витебского фотографа Юрия Шепелева открылась в областном краеведческом музее.
В Витебске открылась выставка фотолетописца города Юрия Шепелева. Фото Сергея Серебро

Экспозицию из 53 пейзажных фотографий представили накануне юбилея фотомастера — 14 ноября ему бы исполнилось 50 лет. Весь же архив насчитывает несколько тысяч снимков.

Юрась Шэпелеў. Фота: Ігар Мацьвееў.

Эти работы были переданы в дар музею весной 2020 года, в рамках персональной выставки Юрия Шепелева «Когда в Витебск приходит весна…». Из-за начала пандемии коронавируса тогда мало кто из горожан смог увидеть эти прекрасные фотографии. Теперь такая возможность появилась вновь.

В Витебске открылась выставка фотолетописца города Юрия Шепелева. Фото Сергея Серебро

Очередная выставка «Взгляд из Хайфы» открылась в Витебске. Фото Юрия Шепелева

Шепелева наверняка видели многие витебляне, но вряд ли задумывались — кто этот скромный человек с фотоаппаратом, бредущий по берегам Двины. Обход набережной реки и улиц старого города он делал практически ежедневно. Благодаря этой методичности фотографу зачастую удавалось запечатлеть ту красоту, которую мы, его коллеги, вечно спешащие за сенсацией или сиюминутным событием, просто не замечали.

На реках в Витебске начинается половодье. Фото Юрия Шепелева

На углу улиц Суворова и Крылова в Витебске состоялось открытие необычного арт-объекта — интерактивной скамейки. Фото Юрия Шепелева

Юрия Шепелева мало интересовали отдельные люди, он смотрел на город в целом. Создание фотохроники любимого Витебска стало делом всей жизни Юры, фотоаппарат стал метастазом его организма.

В Витебске открылась выставка фотолетописца города Юрия Шепелева. Фото Сергея Серебро

Фоторепортер, снимая события, обычно старается не вмешиваться в них, чтобы дать наиболее объективную картину происходящего. Подход Шепелева был совершенно другим, и он часто снимал недостатки в городе, чтобы их исправить.

В Витебске открылась выставка фотолетописца города Юрия Шепелева. Фото Сергея Серебро

Юра жил красотою Витебска, и сам стал его частью. А смерть фотографа навсегда изменила наш город.

В Витебске открылась выставка фотолетописца города Юрия Шепелева. Фото Сергея Серебро

Витебск во власти аномального декабрьского тумана. Фото Юрия Шепелева

            
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