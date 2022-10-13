Ревнивый 72-летний пенсионер пытался зарубить топором «соперника»

Іван Дзедушкін • 13/10/22 11:49 • Крымінал

В Витебске 72-летний дедушка из ревности набросился с топором на знакомого, с которым до этого выпивал.



Во время застолья со спиртным пенсионер приревновал к своей супруге 49-летнего знакомого. Между мужчинами вспыхнул конфликт, однако, после словесной перепалки они, казалось бы, успокоились и пошли вместе смотреть телевизор.

Спустя некоторое время хозяин дома встал и вышел. Вернулся в комнату он с топором и попытался зарубить гостя. Благодаря громкому крику дочери пенсионера мужчина заметил нападение и успел увернуться, а затем оказал ожесточенное сопротивление нападавшему.

В результате он получил рубленые раны в области плеча, с которыми и попал в больницу. Медики сообщили о пациенте в милицию.

Прокуратура Витебска квалифицировала действия 72-летнего жителя областного центра как покушение на убийство и возбудила уголовное дело по части 1 статьи 139 УК, сообщает пресс-служба ведомства.