За месяц рыба подорожала на 25,8%, а овощи на 13,1% — сентябрьская статистика по Витебской области

Сяржук Серабро • 12/10/22 12:10 • Эканоміка

В сентябре в Витебской области продолжился рост потребительских цен.



По сравнению с августом цены на продовольствие и услуги выросли на 1,3%, а на непродовольственные товары — на 0,4%.

Сильнее всего подорожала рыба — на 25,8%, овощи — на 13,1%, фрукты — 6,4%. При этом цены на картофель упали на 19,1%.

Непродовольственные товары такого стремительного роста не показали, только бумага подорожала сразу на 5%, обувь — на 3,6%, а печатные издания — на 2,3%.

А вот цены на услуги образования выросли на 8,2%, туристические услуги — на 6,7%, даже медицинские услуги — на 4,1%.

С начала 2022 года цены на продукты выросли на 13,9%, на промышленные товары — на 15,4%, на услуги — на 10,6%.

По сравнению с сентябрем прошлого года при этом продовольственные товары подорожали на 17,4%, непродовольственные товары — на 16,8%, а услуги — 13,1%, сообщает областная статистика.