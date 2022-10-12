Выставка, посвященная безвременно ушедшему витебскому фотографу Юрию Шепелеву, откроется в ратуше

ННВ • 12/10/22 20:17 • Культура

Завтра, 13 октября, в 17:00 в городской ратуше откроется фотовыставки памяти Юрия Шепелева «Витебск, который вы не замечали».



14 октября 2022 года фотографу исполнилось бы 50 лет известному витебскому фотографу, коренному витеблянину, фотолетописцу родного города, мастеру городского пейзажа Юрию Сергеевичу Шепелеву (14 октября 1972 г. – 8 ноября 2021 г.).

Юрий всю жизнь прожил в родном Витебске, очень его любил, что и пытался передать в своих снимках. Фотографией он увлекся еще в школьные годы, а первой его фотокамерой была известная в то время «Смена», которая снимала на пленку. В конце 2010-х гг., оставив бизнес, Шепелев возобновил активное фототворчество, приобретя свой первый цифровой фотоаппарат. Ежедневные прогулки по городу в любую погоду стали своеобразным фотодневником, познакомиться с которым могли посетители его страничек в социальных сетях.

С 2013 г. Юрий Шепелев являлся фотокорреспондентом интернет-издания «Народные новости Витебска». Стал победителем конкурса ННВ «Народный репортер» (2014 г.). За эти годы он опубликовал на сайте свыше 400 репортажей и фотозарисовок, в которых отражалась повседневная жизнь города, в том числе изменение его архитектурного облика. Многое из запечатленного на снимках Юрия сегодня уже невозможно увидеть в Витебске. Особое внимание он уделял съемкам выставок витебских художников, стараясь не пропускать ни одной.

Юрий Шепелев неоднократно принимал участие в различных фотопроектах и выставках, посвященных Витебску: фотопроект «Витебск: портрет на фоне времени» (2014 г.), проект «Мы из Беларуси» (2017 г., 2018 г.), проект «Культурное наследие Беларуси» – «Симфония столетий» (2017 г.). Он стал автором фотографий для литературного альманаха «Дзвіна» (2017 г.), различных каталогов и творческих монографий. Билборды с его фотографиями до сих пор привлекают внимание жителей и гостей Витебска.

Представленные на этой выставке фотоработы переданы Юрием в фонды Витебского областного краеведческого музея в 2020 г. после окончания его персональной выставки в стенах ратуши. Эти снимки сделаны им в период с 2009 г. по март 2020 г. В объектив фотографа попали общие виды города в разные поры года, памятники архитектуры, скульптурные композиции, сообщается на страничке музея.

Юрий всегда спешил провести фотосъемку качественно и вовремя разместить ее для поклонников своего таланта и участников различных интернет-сайтов, групп, где его фото неоднократно признавались «Работами дня». Он всегда пытался открыть витеблянам и гостям нашего города новый взгляд на родной город, его красоту и исключительность. Везде успевал, жертвуя своим самочувствием... Жаль, что таким молодым покинул этот мир...