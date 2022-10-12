В Витебске сгорели три автобуса, еще один поврежден. Видео
Минувшей ночью серьезный пожар произошел в автобусном парке Витебска, уничтожено несколько единиц техники.
Пожарные получили сообщение о возгорании в автобусном парке на улице Терешковой в 3:07. В результате пожара огнем были полностью уничтожены три автобуса «МАЗ-105», еще один автобус получил повреждения.
Люди во время пожара не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС. Сейчас устанавливается причина загорания.
«МАЗ-105» — это сочлененный автобус, который может перевозить сразу до 176 человек. Потеря трех таких машин — серьезный удар по пассажирским перевозкам Витебска.
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