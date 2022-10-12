Сельчанин погиб в транспортёре для удаления навоза в Поставском районе

Зоя Машэка • 12/10/22 13:06 • Здарэнні

На одной из ферм Поставского района погиб 55-летний животновод, упавший в транспортер для удаления навоза.



11 октября, находясь на своем рабочем месте, сельчанин упал в лоток транспортера, его одежду зацепило скребком и цепью. Механизм транспортера протащил несчастного более 50 метров по коровнику.

Происходящее увидел другой животновод, который смог выключить транспортер. После этого он вызвал «скорую». Однако приехавшие медики констатировали смерть мужчины, сообщает пресс-служба СК.

Следователь с привлечением специалиста УГКСЭ по Витебской области провел осмотр места происшествия. Опрошены работники фермы, изымается необходимая документация. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Поставским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.