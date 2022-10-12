Первое уголовное дело за повышение цен в Витебске — задержали руководительницу одной из фирм

Сяржук Серабро • 12/10/22 19:33 • Эканоміка

За повышение цен в Витебске задержали замдиректора одной из коммерческих структур, женщину подозревают в злоупотребление служебными полномочиями.



Уголовное дело по факту необоснованного повышения цен возбудил прокурор Витебской области. Прокурорские работники и сотрудники Комитета государственного контроля Витебской области при оперативном сопровождении сотрудников управления ДФР КГК по Витебской области 10 октября на торговом объекте этого предприятия обнаружили увеличение цен в пределах от 13% до 38% на различные виды социально-значимых продовольственных товаров.

Эти действия руководства фирмы квалифицировали по части 2 статьи 424 УК. Подозреваемая задержали в порядке статьи 108 УПК, сообщает пресс-служба прокуратуры.