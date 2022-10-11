Обанкротился литовский инвестор, который собирался наладить в Витебске выпуск стройматериалов

Сяржук Серабро • 11/10/22 16:14 • Эканоміка

Началось банкротство ООО «Рубовский доломитовый карьер», созданного литовским инвестором.



Компания была создана еще в 2018 году, а три года назад, в ноябре 2019 года, она стала резидентом свободной экономической зоны «Витебск». Владелец ООО Видмантас Била собирался наладить выпуск гиперпрессованного кирпича типа «Лего» и других декоративных строительных материалов из доломита.

В 2021 году, похоже, кампания начала испытывать финансовые трудности, так как было направлена информация органов принудительного исполнения о наличии задолженности.

1 июня текущего года собственник принял решение о ликвидации предприятия, 18 июня компании удалось погасить задолженность.

Однако осталась задолженность перед кредиторами в размере 856 957 рублей 53 копеек, средств на погашение которой (активы и дебиторская задолженность) у должника не хватает. Поэтому было подано заявление о банкротстве и 28 сентября экономический суд Витебской области открыл конкурсное производство по этому делу.