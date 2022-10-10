В Браславском районе банкротят очередной колхоз, он задолжал более 8 млн. руб.

• 10/10/22 16:25 • Эканоміка

Началось банкротство открытого акционерного общества «Берёзовый край» в Браславском районе.
Старые тракторы, разруха, колхоз. Фото Kirkbyboy / pixabay.com

26 сентября экономический суд Витебской области начал конкурсное производство дела о банкротстве этого ОАО. Заявителем выступил сам должник.

Согласно материалам дела, ОАО «Берёзовый край» имеет кредиторскую задолженность в размере 8 303 000 рублей. При этом за первые шесть месяцев 2022 года предприятие понесло убытки в размере 173 000 рублей. Неплатёжеспособность организации приобрела устойчивый характер.

Стадо крупного рогатого открытого акционерного общества «Берёзовый край» насчитывает 1139 животных, в этом хозяйстве трудятся 66 человек.

            
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