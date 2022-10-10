У витебского стройпредприятия похитили более 200 000 рублей

Іван Дзедушкін • 10/10/22 15:03 • Эканоміка

Руководство одного из строительных предприятий Витебска похитило более 200 000 рублей.



По версии УБЭП УВД Витебского облисполкома, с июля 2021 по март 2022 года это предприятие получало от коммерческой фирмы фиктивные документы о поставках строительных материалов и канцелярских принадлежностей.

Бухгалтерия производила оплаты по этой документации, хотя товар и не поступал. Затем деньги обналичивались директором фирмы-поставщика. Часть он оставлял себе, а остальное через посредника передавал должностным лицам строительной организации. Посредник также получал вознаграждение.

В результате таких махинаций предприятию был причинен ущерб более чем на 200 000 рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Областной прокуратурой в отношении четверых участников преступной схемы возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.