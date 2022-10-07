Лук и сахар подорожали с начала года в 1,5 раза

Сяржук Серабро • 07/10/22 18:46 • Эканоміка

Самый высокий рост цен на продовольственные товары в Витебской области у репчатого лука и сахара-песка — данные официальной статистике.



Так, в августе этого года репчатый лук в северном регионе Беларуси стоил в 1,56 раза больше чем в начале года или в августе 2021 года. Рост цены на сахар-песок составил 49%.

Черный чай с начала года уже подорожал на 33,3%, печенье — на 30,5%, кофе — на 29,8%, яблоки — на 28,2%, рис — на 26,9%.

Как видим, среди продуктов со стремительно растущими ценами импортными товарами являются только чай, кофе и рис.

Цена на мясо с начала года уже выросли на 11%, а за год — и вовсе почти на 20%. Рыба и рыбные консервы с начала года выросли в цена на 17%, а за год — тоже на 20%.

Даже хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 15,9 и 17,1 процента соответственно.

Напомним, что вчера в Беларуси было принято решение заморозить цены на продовольствие. Нарушителям этой директивной меры регулирования рынка грозят уголовными делами.