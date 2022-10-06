В Беларуси «отфиксируют» цены на товары, КГК начинает массовые проверки

Сяржук Серабро • 06/10/22 21:11 • Эканоміка

После разноса, устроенного Лукашенко по поводу роста цен на товары и инфляции, КГК заявил о начале массовых проверок торговой сети.



Расчленили дохлую курицу

Во время совещания с экономическим блоком правительства, которое прошло 6 октября, Александр Лукашенко обрушился на чиновников с упреками из-за роста цен в Беларуси.

— Уже очевидно, что Правительство, профсоюзы, облисполкомы и Мингорисполком, депутаты, Комитет госконтроля не справляются с растущим валом цен, — заявил он.— Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок - появился новый товар! Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет - новый товар! А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене. Понимаете, до чего дошли: целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная - пять рублей к примеру. А что случилось, почему в два-три раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали?

После этого вечером появилось сообщение Комитета госконтроля о начале масштабных мониторингов по проверке цен в торговых объектах

С сегодняшнего дня (6 октября) Комитет госконтроля отфиксирует цены на товары. Информация будет собираться со всех торговых объектов республики.

Цены с сегодняшнего дня не должны повышаться

Уже завтра Комитет госконтроля совместно с другими контролирующими органами начнет проводить масштабные контрольные мероприятия в первую очередь в торговых объектах. Речь идет обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров.

В случае выявления фактов повышения цен на любые товары Комитетом госконтроля во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.